Rund acht Monate vor dem Start der Weltmeisterschaft in Katar geht die Qualifikation in ihre abschließende Phase. Zehn der 13 europäischen Startplätz sind vergeben, die übrigen Ticktes werden ab Donnerstag in den Playoffs vergeben. Aufgrund des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine läuft die Ausscheidungsrunde jedoch nicht so wie geplant . Russland wurde ausgeschlossen , die Partie der Ukraine in Schottland verlegt. Folge: Das komplette europäische WM-Teilnehmerfeld steht erst im kommenden Sommer fest. Der SPORT BUZZER beantwortet die wichtigsten Fragen zu den Playoffs.

Wann finden die WM-Playoffs statt und wie ist der Modus?

Los geht es am Donnerstag mit vier Halbfinals, die in einer Partie - also nicht in Hin- und Rückspiel - entschieden werden. Das fünfte Halbfinale zwischen Schottland und der Ukraine verlegte die FIFA aufgrund der derzeitigen Kriegslage in den Juni. Die sechste Vorschlussrunden-Begegnung wurde aufgrund der Sanktionen gegen Russland gestrichen. Die als russischer Gegner vorgesehenen Polen sind folglich bereits per Freilos eine Runde weiter. Nach den Vorschlussrundenpartien stehen insgesamt drei Endspiele um die verbliebenen drei WM-Startplätze an. Zwei der Finals finden am kommenden Dienstag statt, das dritte Endspiel erst im Anschluss an die Partie zwischen Schottland und der Ukraine - also im Juni. Auch in all diesen Begegnungen fällt die Entscheidung in nur einem Spiel.