Schweden will mit dem zuletzt gelb-gesperrten Zlatan Ibrahimovic am Dienstagabend (ab 20.45 Uhr) das Ticket zur WM 2022 in Katar lösen. Nach dem sich der Weltranglisten 17. im Playoff-Halbfinale gegen Tschechien erst in der Verlängerung mit 1:0 durchsetzen konnte, soll nun Polen bezwungen werden. Neben Rückkehrer Ibrahimovic sollen es am Dienstag auch einige Spieler aus der Bundesliga richten: Emil Forsberg von RB Leipzig sowie Branimir Hrgota und Andreas Linde von Greuther Fürth stehen im Kader der Schweden. Anzeige

Der wohl aktuell beste Spieler der Bundesliga steht allerdings im Kader der Polen - Robert Lewandowski. Der Weltfußballer und aktuelle Bundesliga-Torschützenkönig will mit der polnischen Nationalmannschaft zum zweiten Mal nach 2018 eine WM-Endrunde erreichen. Der Weltklasse-Stürmer hat in der WM-Qualifikation bislang in acht Spielen acht Mal für den 28. der Weltrangliste getroffen und war damit maßgeblich an der Qualifikation für die Playoffs beteiligt. Neben Lewandowski könnte den Polen auch der Faktor Fitness zugutekommen. Im Gegensatz zur schwedischen Nationalmannschaft hatten die Polen nach der Disqualifikation Russlands im Halbfinale ein Freilos.

Wie sehe ich das Spiel Polen gegen Schweden live im TV? Der Streamingdienst DAZN zeigt die WM-Playoff-Finale zwischen Polen und Schweden am Dienstag live und exklusiv. Das Einzelspiel wird ab 20.45 von Guido Hüsgen kommentiert. Polen gegen Schweden ist neben dem anderen WM-Playoff-Finale zwischen Portugal und Nordmazedonien ebenfalls in der DAZN-Konferenz zu sehen. In der Konferenz kommentiert David Ploch die Partie.

Wird Polen gegen Schweden live im Free-TV übertragen? Nein! DAZN besitzt die Exklusivrechte für die Übertragung des WM-Playoff-Finale Polen gegen Schweden.

Kann ich Polen gegen Schweden im Livestream verfolgen? Wenn Ihr bereits DAZN-Kunden seid, müsst Ihr euch keine Sorgen machen. Beim Streamingdienst wird es einen Livestream über die vollen 90 Minuten der Partie zwischen Polen und Schweden geben. Habt ihr kein DAZN-Abo, könnt ihr das Spiel nicht live verfolgen - Neukunden erhalten keinen Freimonat mehr. Die Monatsmitgliedschaft kostet für Neukunden 29,99 Euro, für die Jahresmitgliedschaft zahlen Interessierte ohne Abo einmalig 274,99 Euro.