Die portugiesische Nationalmannschaft empfängt am Donnerstag (20.45 Uhr) in Halbfinale der WM-Playoffs die Türkei. Nachdem die "Seleccao das Quinas Tugas" den Gruppensieg durch einen Last-Minute-Gegentreffer im entscheidenden Gruppenspiel gegen Serbien verpasste, muss das Team um Kapitän Cristiano Ronaldo zittern. Zwar sind die Portugiesen Favorit gegen die Türkei, dennoch waren die WM-Quali-Auftritte des Teams von Cheftrainer Fernando Santos alles andere als überzeugend. Jetzt liegt es an Ronaldo und Co. die Weichen für die Teilnahme an der Winter-WM in Katar zu stellen.

