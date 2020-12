WM-Qualifikation-Auslosung im Liveticker: Auf diese Mannschaften trifft das DFB-Team

An diesem Montag (18 Uhr/So könnt ihr die Auslosung live sehen!) erfahren Joachim Löw und die deutsche Fußball-Nationalmannschaft, auf wen sie in der Qualifikation für die WM 2022 in Katar treffen. Bei der Auslosung in Zürich ist die DFB-Elf im ersten Lostopf gesetzt. Damit entgehen Löw und sein Team schon einmal sicher Duellen mit Weltklasse-Gegnern wie Weltmeister Frankreich, England, Belgien oder Spanien, gegen das die Nationalmannschaft zuletzt in Sevilla mit 0:6 verloren hatte.

Insgesamt werden 13 der 32 WM-Plätze an europäische Teams vergeben. Gewinnt die DFB-Elf ihre Quali-Gruppe, ist das Ticket für die WM in Katar (21. November bis 18. Dezember 2022) direkt gebucht. Reicht es nur zu Platz zwei, müssen zwei zusätzliche Playoff-Runden überstanden werden.