WM-Quali kompakt: Kanada unmittelbar vor Katar-Teilnahme - auch USA und Mexiko auf Kurs

Die Nationalmannschaft von Kanada hat ihre Tabellenführung in der Qualifikation von Nord- und Mittelamerika gewahrt und steht unmittelbar vor der zweiten WM-Teilnahme. Am Mittwochabend (Ortszeit) gewann das Team des derzeit fehlenden Bayern-Profis Alphonso Davies zum Abschluss des aktuellen Qualifikationsfensters mit 2:0 (0:0) in El Salvador. Die Tore erzielten Atiba Hutchinson (66. Minute) und Jonathan David (90.+3).

