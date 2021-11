WM-Quali kompakt: Schweden patzt bei Zlatan-Rückkehr - Russland festigt Platz eins

Georgien - Schweden 2:0 (0:0)

Schweden hat trotz der Rückkehr von Stürmerstar Zlatan Ibrahimovic die große Chance auf eine vorzeitige Qualifikation für die WM-Endrunde verpasst. Der Tabellenführer der Gruppe B patzte überraschend in Georgien und verlor mit 2:0. Dabei hätten die Skandinavier mit einem Sieg und einem Patzer der Spanier am späteren Abend das Ticket für Katar fix machen können. Doch Khvicha Kvaratskhelia machte die Hoffnungen der Gastgeber mit einem Doppelpack (61./77.) zunichte. So kommt es in jedem Fall am kommenden Sonntag in Spanien zum Endspiel um Platz eins und dem direkten Ticket zur WM.

