WM-Qualifikation kompakt: Fan-Tumulte bei Brasilien-Sieg gegen Paraguay - Ecuador bucht Play-offs

Das bereits qualifizierte Brasilien hat gegen das abgeschlagene Paraguay in der WM-Qualifikation in Südamerika souverän gewonnen. Die Seleção ohne Superstar Neymar siegte im Estádio Mineirão in Belo Horizonte am Dienstag (Ortszeit) mit 4:0 (1:0). Raphinha von Leeds United brachte Brasilien dabei nach einem weiten Pass von Marquinhos in der 28. Minute in Führung. Die weiteren Treffer erzielten der ehemalige Bundesliga-Profi Philippe Coutinho (62.), Antony (86.) und Rodrygo (88.).

Inter-Star Lautaro Martínez erzielt das goldene Tor

In der Südamerika-Qualifikation für die Weltmeisterschaft in Katar in diesem Jahr führt Brasilien (39 Punkte) vor dem ebenfalls bereits qualifizierten Argentinien (35), Dritter ist Ecuador (24). Argentinien ohne Lionel Messi schlug am Dienstag Kolumbien mit 1:0. Lautaro Martínez von Inter Mailand traf in der 29. Minute im Stadion Mario Alberto Kempes in Córdoba aus kurzer Distanz zum Endstand. Wie bereits bei der Partie gegen Chile in der vergangenen Woche musste die argentinische Nationalmannschaft auf Lionel Messi verzichten. Der Starstürmer hatte sich zum Jahreswechsel mit dem Coronavirus infiziert und sollte sich noch schonen.