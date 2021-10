WM-Qualifikation im Überblick: Diese 31 Mannschaften können noch auf ein Ticket nach Katar hoffen

Das Rennen um die Tickets für die Weltmeisterschaft 2022 in Katar biegt auf die Zielgerade ein. Nach den Spielen in dieser Woche steht bereits fest: Deutschland und Dänemark sind zwei der insgesamt 13 europäischen Teilnehmer. Weitere UEFA-Starter werden Mitte des kommenden Monats zum Abschluss der Qualifikations-Gruppenphase ermittelt. Sicher bei der WM dabei sind nur die Gruppensieger. Die Gruppenzweiten müssen in den Playoffs ran. Sollte es in den Gruppen nach dem letzten Spieltag eine oder mehrere punktgleiche Nationen geben, entscheidet zunächst die Tordifferenz, dann die mehr erzielten Treffer, anschließend der direkte Vergleich (hier zählen die erzielten Auswärtstore im Gegensatz zu den Europapokal-Wettbewerben weiterhin doppelt).

