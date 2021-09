Bei der Premiere von Hansi Flick als Bundestrainer tat sich die DFB-Auswahl gegen Fußballzwerg Liechtenstein merklich schwer. Die Ausgangsposition in WM-Qualifikationsgruppe J hat sich durch den 2:0-Erfolg jedoch keineswegs verschlechtert. Stattdessen kann sich die deutsche Mannschaft bei einem Punkt Rückstand am Sonntag mit einem Sieg gegen Armenien (20.45 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker) an die Gruppenspitze setzen. Hoffnung macht die makellose Bilanz gegen den Underdog um Ex-BVB-Profi Henrikh Mkhitaryan: Die bisherigen Duelle entschied Deutschland mit 5:1, 4:0 und 6:1 klar für sich. Anzeige

Und der Gegner aus Armenien? Der Tabellenführer war parallel zu Deutschlands Sieg gegen Liechtenstein in Nordmazedonien nicht über ein 0:0 hinausgekommen und büßte damit wichtige Punkte im Kampf um das direkte Ticket für die WM-Endrunde 2022 in Katar ein. Bei nunmehr einem Zähler Vorsprung muss für den Weltrangilisten-88. gegen den Favoriten mindestens ein Unentschieden her, um den Platz an der Sonne zu verteidigen. Und den hätten sich die Armenier angesichts der bisherigen Auftritte redlich verdient. Beim Remis gegen Nordmazedonien ließ die Auswahl von Trainer Joaquin Caparros erstmals Federn. Gegen Deutschland wird es nun aber ungleich schwerer.

WM-Qualifikation: Wo läuft Deutschland gegen Armenien live im TV?

Der Privatsender RTL hat sich die Rechte an allen WM-Qualifikationsspielen der deutschen Nationalmannschaft gesichert. Somit können Interessierte die Partie Deutschland gegen Armenien live im Free-TV verfolgen. Moderiert wird die Partie in der Mercedes-Benz-Arena in Stuttgart von Florian König und Experte Lothar Matthäus. Zum Anpfiff um 20.45 Uhr übernimmt dann Marco Hagemann zusammen mit Co-Kommentator Steffen Freund.

Kann man Deutschland gegen Armenien auch im Livestream verfolgen?

Ja! Über das Streamingportal von RTL, TVNow, ist das WM-Qualifikationsspiel zwischen Deutschland und Armenien zu sehen. Wer also ein TVNow-Abo hat, muss sich keine Sorgen machen. Ansonsten muss ein Abonnements abgeschlossen werden.

Wie verfolge ich das Spiel Deutschland gegen Armenien im Liveticker?