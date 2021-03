WM-Qualifikation: Deutschland gegen Island live im TV und Online-Stream sehen

Die Abschiedstournee von Bundestrainer Joachim Löw geht los. Doch bevor der 61-Jährige die deutsche Nationalmannschaft im Sommer bei seinem letzten Turnier zum EM-Sieg führen will, beginnt das Länderspiel-Jahr erst einmal in einem anderen Wettbewerb: Am Donnerstagabend steht der Auftakt in der WM-Qualifikation auf dem Programm. Und in der vermeintlich einfachen Gruppe J geht es für Manuel Neuer, Joshua Kimmich und Co. zu Beginn gleich gegen den vermeintlich größten Gegner: In Duisburg empfängt das DFB-Team die Isländer (20.45 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker).

