Die Qualifikation für die WM 2022 in Katar ist in der Tasche, der Startrekord für einen neuen Bundestrainer wurde von Hansi Flick eingestellt. Wenn man nur auf die nackten Zahlen schaut, sollte man denken, beim DFB-Team liefe gerade alles wie am Schnürchen. Doch durch den Wirbel um die Corona-Infektion von Niklas Süle und die dadurch anfallende Quarantäne für vier weitere DFB-Spieler wird die sportliche Situation gerade zum Nebenschauplatz. Hinzu kommt, dass vor dem Spiel der Abschied und eine Ehrung von Erfolgstrainer Joachim Löw stattfindet. Gegen Liechtenstein (20.45 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker) will das Team von Hansi Flick erneut überzeugen und das Wolfsburger Publikum in der Volkswagen Arena begeistern.

