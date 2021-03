WM-Qualifikation: Deutschland gegen Nordmazedonien live im TV und Online-Stream sehen

Die Abschiedstournee von Bundestrainer Joachim Löw begann denkbar erfolgreich. Mit Siegen über Island (3:0) und Rumänien (1:0) erspielte sich die deutsche Nationalmannschaft eine ordentliche Ausgangsposition in der WM-Qualifikation. Einen weiteren Schub für sein letztes Turnier hat der Bundestrainer am Mittwoch (20.45 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker) gegen EM-Teilnehmer Nordmazedonien in Duisburg eingeplant. "Wir müssen nochmal volle Kraft voraus auch das Spiel gewinnen. Dann haben wir sicherlich in diesem Jahr einen ordentlichen Start - und in der WM-Quali mit neun Punkten die richtige Richtung eingeschlagen", sagte Löw, der im Tor mit Marc-André ter Stegen anstelle von Kapitän Manuel Neuer starten will.

