WM-Qualifikation kompakt: England-Bilanz weiter makellos - Nächster DFB-Gegner Island beweist Moral

In ihrem ersten Spiel im Londoner Wembley-Stadion seit dem verlorenen Finale der Europameisterschaft ist die englische Nationalmannschaft zu einem ungefährdeten Sieg gegen den krassen Außenseiter Andorra gekommen. Mit Jude Bellingham von Borussia Dortmund in der Startelf gewannen die Three Lions 4:0 (1:0) und führen die WM-Qualfikations-Gruppe I nach fünf Partien mit der Optimalausbeute von 15 Punkten an. Mit einem weiteren Erfolg am kommenden Mittwoch in Polen würden die Engländer den nächsten Schritt in Richtung der Weltmeisterschaft im kommenden Jahr in Katar machen. Die Tore gegen Andorra gelangen am frühen Sonntagabend Jesse Lingard (18. und 78.), Harry Kane (72., Foulelfmeter) sowie Bukayo Saka (85.).

Anzeige