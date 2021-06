Vor WM-Quali-Spiel gegen Ecuador: Brasilien-Superstar Neymar bei Team-Ankunft von Fans attackiert

Die unmittelbare Vorbereitung auf das WM-Qualifikationsspiel von Brasilien gegen Ecuador hatte sich Superstar Neymar sicherlich anders vorgestellt. Denn wie ein auf Twitter kursierendes Video zeigt, kam es am Rande der Ankunft der Mannschaft am Teamhotel in Rio de Janeiro zu einem Tumult um den 29 Jahre alten Angreifer. So erkannten zwei Zuschauer den Offensivmann von Paris Saint-Germain trotz Maske und Basecap, stürmten auf ihn zu und verursachten ein Gerangel. Im Video ist zu sehen, wie die beiden Fans zunächst auf Neymar zulaufen, anschließend an den Klamotten des Brasilianers zerren und schließlich von den Sicherheitsleuten vom PSG-Profi getrennt werden. Anzeige

Neymar ging zwar leicht humpelnd davon, ließ sich von dem Zwischenfall aber offenbar nicht nachhaltig beeindrucken. Bei der Partie gegen Ecuador stand er trotz des kurzen Schockmoments über die volle Distanz auf dem Platz und steuerte in der 94. Minute per Strafstoß sogar den Treffer zum 2:0-Endstand bei. Das Führungstor für die Seleção hatte Angreifer Richarlison vom FC Everton in der 65. Minute erzielt.