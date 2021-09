Die deutsche Nationalmannschaft um Bundestrainer Hansi Flick greift nach der Tabellenspitze. Im Topspiel der Gruppe J in der WM-Qualifikation trifft die DFB-Elf am Sonntagabend (20.45 Uhr/RTL) in der Mercedes-Benz Arena in Stuttgart auf den bisher in der Quali noch ungeschlagenen Tabellenführer Armenien. Mit einem Sieg gegen das Überraschungsteam um Ex-BVB-Star Henrikh Mkhitaryan würde sich das Flick-Team nach dem vorletzten Spiel der aktuellen Länderspielserie auf Platz eins vorschieben. Ein wichtiger Rang: Schließlich qualifiziert sich nur der Gruppenerste direkt für die Weltmeisterschaft 2022 in Katar.

