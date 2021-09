Im zweiten Spiel unter der Ägide von Neu-Bundestrainer Hansi Flick zeigte das DFB-Team seine ganze Klasse und schlug Armenien – bis dahin noch Tabellenführer – deutlich mit 6:0. Eine Machtdemonstration des Flick-Fußballs, wenn auch gegen einen kleinen Gegner. Zum Abschluss des Länderspiel-Dreierpacks wartet am Mittwoch Island (20.45 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker). In die Partie geht die DFB-Elf als neuer Spitzenreiter. Um sich direkt für die WM 2022 in Katar zu qualifizieren, ist der Gruppensieg Pflicht. Anzeige

Bei Gegner Island ist die Euphorie der letzten Jahre indes ein wenig abgeklungen. In der diesjährigen WM-Qualifikation tun sich die "Wikinger" bislang schwer und haben nach schwachen Auftritten nur noch geringe Chancen, sich das Ticket für die Weltmeisterschaft in Katar zu sichern. Am vergangenen Sonntag gab es lediglich ein 2:2 gegen Nordmazedonien. Wenige Tage zuvor setzte es ein 0:2 gegen Rumänien. Mit nur vier Punkten aus fünf Spielen stehen die Isländer vor Liechtenstein auf dem vorletzten Platz der Gruppe J.

WM-Qualifikation: Wo läuft Island gegen Deutschland live im TV?

Der Privatsender RTL hat sich die Rechte an allen WM-Qualifikationsspielen der deutschen Nationalmannschaft gesichert. Somit können Interessierte die Partie Island gegen Deutschland live im Free-TV verfolgen. Moderiert wird die Partie in der Mercedes-Benz-Arena in Stuttgart von Florian König und Experte Lothar Matthäus. Zum Anpfiff um 20.45 Uhr übernimmt dann Marco Hagemann zusammen mit Co-Kommentator Steffen Freund.

Kann man Island gegen Deutschland auch im Livestream verfolgen?

Ja! Über das Streamingportal von RTL, TVNow, ist das WM-Qualifikationsspiel zwischen Island und Deutschland zu sehen. Wer also ein TVNow-Abo hat, muss sich keine Sorgen machen. Ansonsten muss ein Abonnements abgeschlossen werden.

Wie verfolge ich das Spiel Island gegen Deutschland im Liveticker?