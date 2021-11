WM-Qualifikation kompakt: Italien verpasst direktes Katar-Ticket - England und die Schweiz jubeln

Nordirland - Italien 0:0

Der Europameister muss nachsitzen. Nach dem 0:0 in Nordirland hat Italien den ersten Platz in der Gruppe C und damit das direkte Ticket nach Katar 2022 verpasst. Die "Squadra Azzurra" tat sich gegen gut verteidigende Nordiren in Belfast schwer, agierte offensiv oftmals zu einfallslos und muss nun versuchen, die WM-Qualifikation über die Playoffs zu schaffen. Die Paarungen dafür werden am 26. November ausgelost.

Kurz nach Beginn der zweiten Hälfte hatten die Hausherren in Person von George Saville selbst die große Möglichkeit in Führung zu gehen - er schoss den Ball aber zu zentral auf Italien-Keeper Gianluigi Donnarumma (50.). Fast parallel zu dieser Szene war die Schweiz gegen Bulgarien mit 1:0 in Führung gegangen und setzte damit die Italiener zusätzlich unter Druck. Das Team von Trainer Roberto Mancini rannte an und hatte auch einige Chancen, aber der Treffer fiel nicht. Nach dem 3:0 der Schweizer benötigte Italien gar zwei Treffer, um Platz eins zu verteidigen. Doch auch die offensiven Wechsel von Europameister-Coach Mancini fruchteten nicht. In der Schlussphase musste Abwehr-Routinier Leonardo Bonucci für den bereits geschlagenen Donnarumma (90.) auf der Linie retten. Italien, das bereits die WM 2018 in Russland verpasst hatte, droht damit der zweite WM-K.o. in Folge.