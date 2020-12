Die Lostöpfe für die WM-Qualifikation im Überblick: Deutschland drohen Haaland und Lewandowski

Welche Gegner warten auf Deutschland? Am Montagabend (18 Uhr) findet in Zürich die Auslosung der Qualifikationsgruppen für die Weltmeisterschaft 2022 in Katar statt. Insgesamt 55 UEFA-Nationen aus sechs Lostöpfen werden auf zehn Staffeln aufgeteilt. Weil die deutsche Nationalmannschaft als eines der zehn besten Teams in Europa in Lostopf eins gesetzt ist, geht die Mannschaft von Bundestrainer Jogi Löw großen Gegnern wie Weltmeister Frankreich oder dem Nations-League-Trauma Spanien aus dem Weg.

