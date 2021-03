WM-Qualifikation kompakt: Bundesliga-Stars Embolo und Zuber schießen Schweiz zum Sieg

Die Nationalmannschaft der Schweiz ist mit einem Auswärtssieg in Bulgarien in die Qualifikation für die WM 2022 in Katar gestartet. In Sofia gewann die Auswahl von Trainer Vladimir Petkovic am Donnerstag mit 3:1 (3:0). Der Mönchengladbacher Bundesliga-Profi Breel Embolo (7. Minute), der frühere Frankfurter Haris Seferovic (10.) und der aktuelle Eintracht-Profi Steven Zuber (12.) brachten die Gäste nach einem fulminanten Start nach nicht einmal einer Viertelstunde schon mit 3:0 in Führung.

Anzeige