WM-Qualifikation kompakt: Depay und Co. sorgen für ersten Van-Gaal-Sieg, Frankreich patzt erneut

Die niederländische Nationalmannschaft hat ihrem neuen Coach Louis van Gaal im zweiten Spiel seiner insgesamt dritten Amtszeit als Bondscoach den ersten Sieg beschert. Die Elftal gewann am Samstagabend in Eindhoven locker mit 4:0 (1:0) gegen Montenegro. Der neue Barcelona-Star Memphis Depay (38., Elfmeter, 62.) glänzte als Doppelpacker, der im Sommer zu PSG gewechselte Georginio Wijnaldum (70.) sowie Eindhoven-Eigengewächs Cody Gakpo (76.) sorgten für die weiteren Treffer. Trotz des Siegs muss die Niederlande weiter um die EM-Teilnahme bangen: Die Türkei, die Gibraltar mit 3:0 bezwang, führt die Gruppe G mit elf Punkten an. Dahinter folgen die Niederlande und Norwegen, das am frühen Abend mit 2:0 in Lettland gewann, mit jeweils zehn Zählern. In der WM-Qualifikation erreichen nur die jeweils Erstplatzierten ihrer Gruppen die WM 2022 in Katar direkt.

