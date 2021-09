WM-Qualifikation kompakt: Erling Haaland trifft bei Norwegen-Sieg, Serbien überholt Portugal

Auch die Länderspielpause hält Erling Haaland nicht davon ab, Tore zu erzielen. Der Stürmer-Star von Borussia Dortmund hat die norwegische Nationalelf in der WM-Qualifikation am Samstagabend zu einem klaren 2:0 (1:0)-Erfolg in Lettland geführt. Haaland, der bereits am Donnerstag beim respektablen 1:1 im Heimspiel gegen die Niederlande getroffen hatte, leitete den dritten Quali-Sieg der Norweger im fünften Spiel mit einem Elfmeter-Treffer in der 20. Minute ein. Das zweite Tor erzielte Mohamed Elyounoussi (66.). Norwegen (10 Punkte) führt damit die Gruppe G vor der Türkei (8) und der Niederlande (7) an, allerdings können beide Nationen die Nordlichter mit Siegen in den späten Spielen (ab 20.45 Uhr) wieder überholen. Die Türkei spielt in Gibraltar, die Elftal empfängt Montenegro.

