WM-Qualifikation kompakt: Frankreich patzt gegen die Ukraine - Norwegen gewinnt nach T-Shirt-Botschaft

Frankreich - Ukraine 1:1 (1:0)

Weltmeister Frankreich hat den Start in die WM-Qualifikation für die Endrunde 2022 in Katar verpatzt. Die Équipe Tricolore kam am Mittwoch gegen die Ukraine nicht über ein 1:1 (1:0) hinaus und hat am ersten Spieltag den Sprung an die Spitze von Quali-Gruppe D verpasst. Die Ukraine steht vor der nächsten Aufgabe gegen Finnland am kommenden Sonntag dank einer couragierten Vorstellung mit einem Überraschungs-Zähler da. Für Frankreich geht es am Sonntag nach Kasachstan.

Antoine Griezmann hatte die Mannschaft von Didier Deschamps mit seinem Treffer zunächst auf Kurs gebracht. Der Superstar des FC Barcelona vollendete einen Angriff der Franzosen mit einem Abschluss in den Winkel (19.). Mit seinem 34. Länderspieltor zog Griezmann mit David Trezeguet auf Platz vier der ewigen Torschützenliste der französischen Auswahl gleich und sorgte zugleich für die verdiente Halbzeitführung. Im zweiten Durchgang war es dann aber der Außenseiter, der das erste Ausrufezeichen setzte. Serhiy Sydorchuks Schuss aus 15 Metern fälschte Presnel Kimpembe unglücklich ab und ließ Hugo Lloris im Tor keine Abwehrchance (57.). Die Franzosen liefen bis zum Schluss an, spielten vehement auf Sieg. Das goldene Tor blieb jedoch aus, sodass man sich am Ende mit einem Remis begnügen musste.