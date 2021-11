WM-Qualifikation kompakt: Frankreich und Belgien lösen Ticket nach Katar - Niederlande patzt schwer

Montenegro - Niederlande 2:2 (0:1)

Ein schwerer Patzer zur Unzeit: Die Niederlande droht das zweite WM-Turnier in Folge zu verpassen. Trotz 2:0-Führung ist die Mannschaft von Trainer Louis van Gaal in Montenegro nicht über ein 2:2 (0:1) hinaus gekommen und hat damit die vorzeitige Qualifikation für die Endrunde in Katar leichtfertig verspielt. Mit einem Dreier wäre das WM-Ticket sicher gewesen - doch dazu sollte es nicht kommen: Nach dem Doppelpack von Barcelona-Star Memphis Depay (25. Foulelfmeter, 54.) gelang den Gastgebern dank der Tore von Ilija Vukotic (82.) und Nikola Vujnovic (86.) noch ein Comeback. Anzeige

Die Niederlande bleibt durch das Remis zwar mit 20 Zählern Tabellenführer der Gruppe G, kann aber mit einer Niederlage gegen Verfolger Norwegen (18) am kommenden Dienstag das direkte WM-Ticket noch verpassen. Und es könnte sogar noch schlimmer kommen. Sollte im Parallelspiel die Türkei (18( ihr letztes Gruppenspiel in Montenegro gewinnen, wäre Oranje sogar ausgeschieden.

Frankreich - Kasachstan 8:0 (3:0)

Mit einer Gala-Vorstellung in Paris gegen Underdog Kasachstan hat sich Titelverteidiger Frankreich standesgemäß für die WM qualifiziert. Vor allem PSG-Profi Kylian Mbappé erwischte beim deutlichen 8:0 (3:0)-Sieg gegen den Fußball-Zwerg einen Sahnetag. Mbappé gelang zunächst ein lupenreiner Hattrick (6., 12., 32.) und legte gegen die komplett überforderten Kasachen in der zweiten Halbzeit noch Treffer Nummer vier nach (87.). Für die weiteren Tore bei der Quali-Party sorgten Real-Star Karim Benzema (55., 59.), Adrien Rabiot (75.) und per Elfmeter Antoine Griezmann (84.). Frankreich hat damit einen Spieltag vor Ende der Qualifikation 15 Punkte auf dem Konto und kann von Finnland (11) auf Rang zwei nicht mehr eingeholt werden. Am Dienstag steht für die "Equipe Tricolore" in Finnland das letzte Spiel an.

Belgien - Estland 3:1 (1:0)

Dank eines 3:1 (1:0)-Siegs gegen Estland hat sich Belgien die Teilnahme an der Winter-WM 2022 in Katar gesichert. Christian Benteke brachte die "Red Devils", die ohne Chelsea-Star Romelu Lukaku auskommen mussten, früh in Führung (11.). Erst in der zweiten Halbzeit legte der Favorit nach. Atletico-Madrid-Profi Yannick Carrasco sorgte kurz nach der Halbzeitpause mit seinem Treffer für die vermeintliche Vorentscheidung (53.). Doch die Gäste ließen sich von dem Rückstand nicht beirren und kamen 20 Minuten vor Schluss noch einmal zurück. Erika Sorga staubte nach einer schwachen Abwehr von Belgiens Schlussmann Thibaut Courtois zum Anschlusstreffer ab (70.). Die Hoffnung auf einen überraschenden Punktgewinn löste sich jedoch kurze Zeit später in Luft auf. BVB-Akteur Thorgan Hazard stellte nur kurze Zeit später den alten Abstand wieder her (74.). Mehr passierte nicht mehr und so sicherten sich die Belgier das Ticket für Katar als Sieger der Gruppe E souverän.

Wales - Weißrussland 5:1 (2:0)