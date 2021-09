WM-Qualifikation kompakt: Haaland ärgert Holland bei Van-Gaal-Einstand, Ronaldo rettet Portugal mit Torrekord

Norwegen - Niederlande 1:1 (1:1)

BVB-Toptorjäger Erling Haaland hat Louis van Gaal bei dessen Comeback als Trainer der niederländischen Nationalmannschaft geärgert. Norwegen trotzte der Elftal am Mittwochabend ein 1:1 (1:1) in Oslo ab. Haaland erzielte das Führungstor in der 20. Minute. Ex-Werder-Profi Davy Klaassen rettete van Gaal, der das Nationalteam als Bondscoach zum dritten Mal übernommen hatte und zur WM führen soll, immerhin einen Punkt. In der Tabelle der WM-Quali-Gruppe G liegt Holland punktgleich mit Norwegen und Montenegro nur einen Zähler hinter Tabellenführer Türkei auf Platz zwei. Anzeige

Portugal - Irland 2:1 (0:1)

Last-Minute-Wahnsinn in Portugal dank CR7! Die Mannschaft um den frisch von Juventus Turin zu Manchester United gewechselten Superstar Cristiano Ronaldo hat an der Algarve gegen Underdog Irland einen 2:1 (0:1)-Sieg gefeiert. Lange Zeit sahen die Iren dank des Kopfballtreffers von John Egan (45.) wie die sicheren Sieger aus. Zudem verschoss zuvor ausgerechnet Kapitän Ronaldo einen Foulelfmeter (15.). Den Fauxpas machte CR7 schließlich nicht nur mit dem Ausgleich per Kopf kurz vor Schluss (89.), sondern auch noch mit dem Siegtreffer in der achten Minute der Nachspielzeit in der zweiten Halbzeit wieder wett. Durch den Sieg bleiben die Portugiesen, bei denen BVB-Star Raphael Guerreiro 62 Minuten zum Einsatz kam, in der Quali-Tabelle der Gruppe A auf Platz eins vor Serbien. Irland verpasste dagegen seinen ersten Punkt in der Quali. Mit dem Doppelpack hat Ronaldo in seinem 179. Länderspiel einen weiteren Rekord gebrochen und ist nun auch der torgefährlichste Nationalspieler der Geschichte. Mit 111 Länderspieltoren ließ der Weltstar den Iraner Ali Daei (109 Treffer/149 Spiele) hinter sich.

Frankreich - Bosnien-Herzegowina 1:1 (1:1)

Die bei der EM mit dem Achtelfinal-Aus enttäuschenden Franzosen sind im Heimspiel gegen das bisherige Tabellen-Schlusslicht Bosnien-Herzegowina nicht über ein 1:1 hinaus gekommen. Frankreich um die Superstars Kylian Mbappé und Antoine Griezmann im Sturm hatte sogar noch Glück, keine Komplett-Blamage erlebt zu haben: Der amtierende Weltmeister spielte nach einer Roten Karten gegen Jules Koundé (51.) fast die komplette zweite Halbzeit in Unterzahl. Bosnien-Routinier Edin Dzeko hatte die Gäste gegen die schwache Equipe Tricolore in der ersten Halbzeit überraschend in Führung geschossen (36.), doch Griezmann antwortete fast postwendend mit einem kuriosen Rücken-Tor nach einer Ecke (39.). Das Team von Didier Deschamps führt die Gruppe D trotz des Remis mit acht Punkten weiterhin vor der Ukraine (4) an. EM-Teilnehmer Finnland (2, zwei Partien weniger absolviert) könnte mit zwei Siegen jedoch gleichziehen.

Dänemark - Schottland 2:0 (2:0)

EM-Halbfinalist Dänemark hat nach der erfolgreichen Europameisterschaft ein stimmungsvolles und siegreiches Comeback im Parken-Stadion von Kopenhagen gefeiert. in der mit über 35.000 Zuschauern gefüllten EM-Arena gewannen die Dänen um Nationaltrainer Kasper Hjulmand souverän mit X:X (2:0) gegen EM-Teilnehmer Schottland. Ein Doppelschlag von Valencia-Profi Daniel Wass (14.) und Bergamo-Abwehrspieler Joakim Maehle (15.) sorgte schnell für Klarheit in einer Partie, in der "Danish Dynamite" fast über die gesamte Partie leidenschaftlich von ihren Fans angepeitscht wurden. In der WM-Quali-Gruppe F liegen die Dänen mit zwölf Punkten aus vier Spielen beruhigende fünf Zähler vor Verfolger Israel.

Die Ergebnisse der übrigen Partien vom Mittwoch im Überblick: