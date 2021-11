WM-Qualifikation kompakt: England hat Katar-Ticket dank Kane fast sicher - Italien muss nach Remis zittern

Italien - Schweiz 1:1 (1:1)

Der amtierende Europameister Italien muss um die direkte Qualifikation für die Winter-WM in Katar zittern. Im Heimspiel gegen die Schweiz in Rom kam die Mannschaft von Trainer Roberto Mancini nicht über ein 1:1 (1:1) hinaus und konnte sich bei Gladbach- und "Nati"-Keeper Yann Sommer für den Punktgewinn bedanken. Nach dem Führungstreffer des Mainzers Silvan Widmer (11.) begünstigte ein Torwart-Fehler des ansonsten bärenstarken Sommer den Kopfball-Ausgleichstreffer von Giovanni di Lorenzo (36.). Die Italiener rannten nach dem Ausgleich an, verpassten aber den Siegtreffer, der eine Vorentscheidung in der WM-Quali bedeuten hätte können - allen voran Chelsea-Star Jorginho (90.), der einen Last-Minute-Elfmeter in den Abendhimmel schoss und wie schon im Hinspiel in der Schweiz (0:0) vom Punkt scheiterte.

So bleiben Italien und die Schweiz mit 15 Punkten einen Spieltag vor Quali-Ende weiter an der Spitze der Gruppe C. Die "Squadra Azzurra" hat zwei Tore mehr auf dem Konto und ist deshalb Tabellen-Erster. Da in der WM-Quali die Tordifferenz das Haupt-Kriterium bei Punktgleichheit ist, kommt es am letzten Spieltag zum Fernduell beider Teams um Platz eins und damit die direkte Qualifikation. Der Zweite kommt in die Playoffs. Italien muss am Montag nach Nordirland reisen, die Schweiz empfängt Bulgarien (beide 20.45 Uhr/DAZN). Ein Sieg am Montag in Nordirland könnte für den EM-Titelträger zu wenig sein, wenn die Schweizer gegen Bulgarien viel deutlicher gewinnen.