WM-Qualifikation kompakt: Kuntz erlebt durchwachsenes Türkei-Debüt – Holland mit Arbeitssieg

Türkei – Norwegen 1:1 (1:1) Für den langjährigen deutschen U21-Nationaltrainer Stefan Kuntz ist der Einstand als Cheftrainer der Türkei am Freitagabend durchwachsen gelaufen. Im Verfolgerduell in Gruppe G gegen Norwegen verpassten die Türken gegen Norwegen einen Achtungserfolg trotz früher Führung. Nach der Punkteteilung beim 1:1 (1:1) muss Kuntz mit der Türkei als Tabellendritter um die Qualifikation für die WM in Katar im kommenden Jahr bangen. Anzeige Schon nach sechs Minuten durfte Kuntz bei seinem Einstand gegen die Norweger, bei denen Superstar Erling Haaland in Dortmund geblieben war, erstmals jubeln: Kerem Aktürkoglu von Galatasaray brachte die Türkei in Führung. Allerdings konnte die Kuntz-Elf nicht an den Blitzstart anknüpfen. Die Gäste rissen mehr und mehr die Zügel an sich – und glichen kurz vor der Pause auch durch Kristian Thorstvedt aus (41.). In Durchgang zwei entwickelte sich eine offene Partie. Beide Teams konnten allerdings nicht mehr den entscheidenden Stich setzen und mussten sich letztlich mit dem Remis begnügen. In der letzten Minute der Nachspielzeit musste Kuntz sogar noch um den einen Punkt bangen: Der ehemalige Bundesliga-Profi Tarek Elyounoussi köpfte für Norwegen aus aussichtsreicher Position knapp am Tor vorbei.

Lettland – Niederlande 0:1 (0:1) Zu nicht mehr als einem Pflichtsieg hat es für die Niederlande im vierten Spiel nach der Rückkehr von Louis van Gaal auf den Bondscoach-Posten gereicht. In Lettland gewann "Oranje" dank eines Treffers vom Ex-Bremer Davy Klaassen (19.) mit 1:0. Die Mannschaft von Van Gaal konnte zwar keine Glanzleistung abliefern, dominierte aber größtenteils und verteidigte die Tabellenführung in Gruppe G souverän. Schon am vorletzten Spieltag könnten sich die Niederländer nun für Katar qualifizieren.

Island – Armenien 1:1 (0:1) Während sich die deutsche Mannschaft am Freitagabend zu einem Pflichtsieg gegen Rumänien quälte, konnte Armenien eine Führung gegen Island nicht über die Zeit bringen. Den Treffer von Kamo Hovhannysian (35.) egalisierte Islands Isak Bergmann Johanesson in der Schlussphase (77.). Das späte Remis hat auch Konsequenzen für die DFB-Elf: Am Montag kann das Ticket für Katar nun mit einem Sieg über Nordmazedonien aus eigener Kraft vorzeitig perfekt gemacht werden.