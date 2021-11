WM-Qualifikation kompakt: Morata schießt Spanien zur WM - Last-Minute-Drama um Portugal

Portugal - Serbien 1:2 (1:1)

Dramatisches Finale in Gruppe A. Serbien entreißt Portugal in letzter Minute das schon sicher geglaubte WM-Ticket, dreht nach Blitz-Rückstand das Spiel und gewinnt mit 2:1. Die Ausgangslage war die eines Endspiels: Wer gewinnt, fährt sicher zu EM. Bei einem Remis hätte Portugal jubeln dürfen. Und von vorsichtigem Abtasten keine Spur, es ging direkt turbulent los. Renato Sanches traf in der zweiten Minute zur ganz frühen Führung für die Hausherren. Der Ex-Bayern-Profi kam plötzlich ganz frei zentral am Sechzehner zum Abschluss, weil zuvor Nemanja Gudelj vor dem eigenen Strafraum gegen Bernardo Silva den Ball verlor.

Nach einer halben Stunde ließ Dusan Tadic seine Serben wieder hoffen. Der Sturm-Routinier hielt von der Strafraumkante drauf, Keeper Rui Patricio kann den abgefälschten Schuss nicht festhalten und der Ball kullerte zum 1:1-Ausgeich über die Torlinie. Das Spiel entwickelte sich zum Krimi, der in der letzten Minute der regulären Spielzeit durch Aleksandar Mitrovic per Kopfball zugunsten der Gäste aus Serbien entschieden wurde. Portugal muss nun in den Playoffs, gegen einen anderen Gruppenzweiten um die Teilnahme an der Endrunde in Katar spielen.