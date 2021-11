WM-Qualifikation kompakt: Nordmazedonien erreicht die Playoffs - Rumänien fehlt ein Punkt

Hinter der direkt qualifizierten deutschen Nationalmannschaft hat sich in der Gruppe J Nordmazedonien die Teilnahme an den Playoffs zur Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar gesichert. Ein 3:1 (1:0)-Sieg gegen Island genügte am Sonntagabend, um Verfolger Rumänien auf Distanz zu halten. Allerdings musste Nordmazedonien zittern, denn Jon Dagur Thorsteinsson egalisierte nach dem Seitenwechsel (54.) Ezgjan Alioskis Führungstor (7.).

