WM-Qualifikation kompakt: Norwegen patzt ohne Haaland - Kuntz und Türkei halten WM-Chancen aufrecht

Norwegen - Lettland 0:0

Ohne ihren verletzten Stürmer-Star Erling Haaland ist die norwegische Nationalmannschaft am Samstagabend in Oslo nicht über ein 0:0 gegen Lettland hinaus gekommen. Trotz Dauerdrucks auf das lettische Tor fehlte dem Team von Ex-Köln-Trainer Stale Solbakken ohne den BVB-Torjäger die Durchschlagskraft - und auch die nötige Kreativität. Der vermeintliche Siegtreffer von Mohamed Elyounoussi (80.) wurde nach VAR-Eingriff wegen einer Abseitsstellung aberkannt. Anzeige

Durch den herben Patzer gegen den Underdog haben die Norweger nicht nur den vorübergehenden Sprung auf Rang eins der Gruppe G verpasst, sondern auch ihrem Konkurrenten Niederlande unfreiwillig einen Matchball beschert. Sollte das Oranje-Team (19 Punkte) sein Auswärtsspiel in Montenegro am späteren Samstagabend (20.45 Uhr/DAZN) gewinnen, ist der Mannschaft von Louis van Gaal Platz eins und damit das fixe Ticket für die WM 2022 nicht mehr zu nehmen. Sollte die Elftal allerdings Punkte lassen, kommt es am kommenden Dienstag zu einem echten Endspiel zwischen Norwegen (18) und den Holländern in Rotterdam. Die Türkei (18, mit der um einen Treffer besseren Tordifferenz jetzt Zweiter) befindet sich jedoch in Lauerstellung (siehe folgender Spielbericht), mindestens für Playoff-Platz zwei.

Türkei - Gibraltar 6:0 (3:0)

Die Türkei mit Ex-U21-Bundestrainer Stefan Kuntz an der Seitenlinie hat ihre Chance auf die WM-Teilnahme in Katar 2022 gewahrt - und dabei etwas für das so wichtige Torverhältnis (Hauptkriterium bei Punktgleichheit) getan. Mit einem ungefährdeten 6:0 (3:0)-Erfolg gegen Underdog Gibraltar sicherte sich die Kuntz-Elf wichtige drei Punkte und Platz zwei von den Norwegern dank der besseren Tordifferenz. Kerem Aktürkoglu hatte seine Mannschaft bereits früh in der Partie in Führung gebracht (11.). Anschließend sorgte Stürmer Halil Dervisoglu mit seinem Doppelpack für die vorzeitige Entscheidung noch in der ersten Halbzeit (38./41.). Ein Grund für den deutlichen Rückstand zur Pause war unter anderem die Rote Karte für Gibraltars Außenverteidiger Jayce Olivero-Mascarenhas, der das Spielfeld nach einem überharten Einsteigen vorzeitig verlassen musste (22.).