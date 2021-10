WM-Qualifikation kompakt: Schweden dank Bundesliga-Power auf Kurs - Last-Minute-Drama in Glasgow

Trotz zweimaligem Rückstand hat Schottland den zweiten Platz in der Gruppe F im Duell mit dem direkten Rivalen Israel erfolgreich verteidigt. Beim hart umkämpften 3:2 (1:2) in Glasgow waren den Gästen durch Eran Zahavi (5.) und den Hoffenheimer Munas Dabbur (31.) die Treffer zum 1:0 und 2:1 gelungen. Die Platzherren schlugen durch John McGinn (29.) und Lyndon Dykes (55.) jeweils zurück, ehe Scott McTominay in der Nachspielzeit (90.+4) sogar noch der Siegtreffer gelang - woraufhin der Hampden Park endgültig brodelte. Schottland hat nun 14 Punkte auf dem Konto, Israel belegt Platz drei mit vier Zählern weniger. An der Spitze ist Dänemark den Konkurrenzen bereits deutlich enteilt.

Finnland - Ukraine 1:2 (1:2)

In Gruppe D geht es hinter dem bereits um einige Punkte enteilten Tabellenführer Frankreich weiterhin eng zu. Die Ukraine verteidigte den zweiten Platz, der zur Teilnahme an den WM-Playoffs berechtigen würde, am Freitag durch ein 2:1 (2:1) in Finnland und setzte sich vom direkten Konkurrenten ab. Zwischen die Ukraine (8 Punkte), die schon eine Partie mehr als die Konkurrenten bestritten hat. und die Finnen (5) schob sich Bosnien-Herzegowina (6). Das Team um den einstigen Bundesliga-Torschützenkönig Edin Dzeko hatte bereits am Nachmittag in Kasachstan gewonnen. Für den ukrainischen Sieg in Finnland sorgten der frühere BVB-Stürmer Andrey Yarmolenko (4.) und Roman Yaremchuk (34.). Das Tor für die Gastgeber gelang dem ehemaligen Schalker Teemu Pukki (29.).