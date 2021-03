WM-Qualifikation kompakt: Türkei krönt Traum-Start gegen Haaland-Team - Oranje rehabilitiert sich

Norwegen - Türkei 0:3 (0:2)

Die türkische Nationalmannschaft hat in der WM-Qualifikation einen Traum-Auftakt hingelegt. Wenige Tage nach ihrem Auftaktsieg über Gruppenfavorit Niederlande (4:2) konnte die Türkei am Samstag auch die Norweger um das Bundesliga-Sturmduo Erling Haaland (BVB) und Alexander Sörloth (RB Leipzig) besiegen. Im spanischen Malaga gelang dem Team von Senol Günes ein klarer 3:0 (2:0)-Erfolg.

Die Türkei legte einen Blitzstart hin: Eingeleitet von Ex-Leverkusen-Profi Hakan Calhanoglu, war es letztlich Ozan Tufan (4.), der die frühe Führung bescherte. Hertha-Torwart Rune Jarstein, der in der Halbzeit ausgewechselt wurde, war zwar dran, konnte das Gegentor allerdings nicht verhindern. Im Anschluss kamen die Norweger besser ins Spiel: Doch zunächst wurde ein Sörloth-Treffer (11.) wegen Abseits zurückgepfiffen, später (26.) landete ein Schuss desselben Stürmers am Pfosten. Anstatt des Ausgleichs fiel nur zwei Minuten später das 2:0 für die Türken - Caglar Söyüncü (28.) netzte nach einer Ecke per Kopf ein.

Spätestens nach dem 3:0 durch Doppel-Torschütze Tufan (59.), ein sehenswerter Schlenzer, war an dem nächsten Türkei-Sieg nichts mehr zu rütteln - auch ohne Tore von Topstürmer Burak Yilmaz, der zuletzt gegen Holland noch einen Dreierpack geschnürt hatte. In der 80. Minute dezimierten sich die Skandinavier noch selbst: Kristian Thorstvedt sah nach einer heftigen Grätsche mit offener Sohle glatt Rot.