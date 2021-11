Platzprobleme hatte die Nationalmannschaft in ihrem Sonderflieger nach Eriwan nicht. Nur noch 16 Feldspieler und drei Torhüter hat Hansi Flick nach einer ungewöhnlichen Länderspiel-Woche mit Corona-Wirbel und einigen Blessuren in seinem Aufgebot für den Abschluss in der WM-Qualifikation am Sonntag (18 Uhr, RTL) gegen Armenien. Laissez faire ist aber nicht drin. Der Bundestrainer will seine makellose Bilanz mit dem siebten Sieg im siebten Spiel ausbauen. Anzeige

Bedeutungslos? Diesen Eindruck will Flick vor dem siebten Spiel seiner Bundestrainer-Zeit unbedingt verwischen. Natürlich ist der sportliche Wert der Partie im Republican Stadium von Eriwan total begrenzt. Deutschland löste als erste Mannschaft nach Gastgeber Katar schon im Oktober das WM-Ticket. Der erste Platz in der Gruppe J ist fixiert. Armenien hat keine realistische Chance mehr auf den zweiten Tabellenplatz, der in die Playoffs führt. Flick kann den 6.000-Kilometer-Ausflug also als WM-Test nutzen - und muss das auch, angesichts der Personallage.

Liveticker: Armenien gegen Deutschland am Sonntag, 14. November