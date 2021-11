Nach dem Corona-Schreck ist vor dem nächsten Länderspiel: Die Nationalmannschaft bestreitet am Donnerstag (20.45 Uhr, RTL) ihr vorletztes WM-Qualifikationsspiel. Bei der Partie in Wolfsburg gegen Außenseiter Liechtenstein fehlen Bundestrainer Hansi Flick etliche Spieler – fünf davon wegen eines positiven Corona-Tests von Verteidiger Niklas Süle bei der Ankunft in der Autostadt am Montagabend. Flick winkt ein Startrekord. Mit fünf Siegen in fünf Spielen ist der 56-Jährige so gut gestartet wie sein Vorgänger Joachim Löw, der im Rahmen des Spiels offiziell verabschiedet wird. Ein weiterer Erfolg wäre die alleinige Bestmarke. Der Bundestrainer betonte am Mittwoch, es gebe keinen Zweifel am Maximalziel von noch zwei Siegen gegen Liechtenstein und am Sonntag in Eriwan gegen Armenien.

