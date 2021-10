Beim Debüt von Stefan Kuntz als Trainer der türkischen Nationalmannschaft blieb der erhoffte Sieg noch aus. Nach dem 1:1 gegen Konkurrent Norwegen in der WM-Qualifikation waren die Beteiligten nicht gänzlich zufrieden. Um die Chance auf das Ticket für die Endrunde 2022 in Katar aufrecht zu erhalten, peilen die Türken am Montag gegen Lettland den Sieg an (20.45 Uhr). Nach sieben Partien in Quali-Gruppe G steht die Auswahl des ehemaligen deutschen U21-Trainers Kuntz auf Rang drei – vier Punkte hinter Tabellenführer Niederlande und zwei hinter den Norwegern.

Anzeige