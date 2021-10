Von Goran Pandev droht beim Wiedersehen keine Gefahr mehr. Nordmazedoniens bekanntester Fußballer kickt mit 38 Jahren noch immer in Italien für den FC Genua. In der Nationalmannschaft läuft der Rekordspieler und Rekordtorschütze aber nicht mehr für sein Land auf, die Europameisterschaft war sein ganz persönlicher Abschluss. Das könnte von Vorteil sein, wenn Bundestrainer Hansi Flick mit der deutschen Nationalmannschaft am Montagabend (20.45 Uhr, RTL) in Skopje mit einem Sieg den vielleicht schon finalen Schritt zur Weltmeisterschaft 2022 in Katar machen will. Beim sensationellen 1:2 des DFB-Teams beim Hinspiel in Duisburg erzielte Pandev das 1:0 für die Nordmazedonier.

