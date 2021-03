WM-Qualifikation im Liveticker: Deutschland setzt zum Start auf Sieg gegen Island

Joachim Löw startet mit der deutschen Fußball-Nationalmannschaft zur letzten Mission als Bundestrainer. Am Donnerstag (20.45 Uhr/So könnt ihr das Spiel live sehen!) steht in Duisburg gegen Island der Auftakt der neuen WM-Qualifikation für 2022 an. Nur der Gruppensieger qualifiziert sich direkt für das End-Turnier in Katar. In der Gruppe J muss sich Deutschland zudem mit Rumänien, Nordmazedonien, Liechtenstein und Armenien auseinandersetzen.

Anzeige

Der Fokus von Löw, der im Sommer nach 15 Jahren sein Amt als Bundestrainer abgeben wird, richtet sich aber schon jetzt auf die Europameisterschaft, die am 11. Juni startet. "Wir müssen schauen, dass wir uns möglichst gut einspielen", sagte der 61-Jährige und nahm seine Profis in die Pflicht: "Ich erwarte eine Reaktion aus der Mannschaft, dass wir alles in die Waagschale werfen", betonte Löw nochmals mit Rückblick auf die jüngste 0:6-Blamage in Spanien.