WM-Qualifikation im Liveticker: Deutschland will nächsten Sieg in Rumänien

Trotz einiger Personalsorgen will Bundestrainer Joachim Löw in der WM-Qualifikation einen wichtigen Auswärtssieg einfahren. In Rumänien steht die deutsche Fußball-Nationalmannschaft am Sonntag (20.45 Uhr/So könnt ihr das Spiel live sehen!) vor der möglicherweise schwersten Prüfung auf dem Weg zur Endrunde 2022 in Katar. "Rumäniens große Stärken liegen in der Offensive. Sie haben zwölf Tore in vier Spielen geschossen. Da wird unsere Defensive vor andere Herausforderungen gestellt sein", sagte Löw.

Gegen Rumänien hat die DFB-Elf seit dem blamablen 1:5 in einem Test-Länderspiel vor fast 17 Jahren kein Spiel mehr verloren. Für die kommende EM in diesem Sommer, bei der auch vier Spiele in Bukarest stattfinden sollen, konnte sich der Kontrahent nicht qualifizieren.