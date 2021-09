Vor WM-Quali: Malcolm und Claudinho verzichten auf Chile-Reise mit Brasilien – Verband reicht Beschwerde ein

Brasiliens Nationalmannschaft muss nicht nur auf Spieler verzichten, die in der englischen Premier League unter Vertrag sind, sondern vor den kommenden WM-Qualifikationsspielen nun auch noch zwei aus Russland nachnominierte Profis wieder zurückschicken. Die beiden bei Zenit St. Petersburg unter Vertrag stehenden Akteure Malcolm und Claudinho würden nicht mit der Delegation der Seleção nach Santiago de Chile reisen, teilte der brasilianische Fußballverband (CBF) am Mittwoch (Ortszeit) mit. Sie hätten sich gezwungen gesehen, am Mittwoch nach Russland zurückzukehren, weil sie von ihrem Verein ständig dazu aufgefordert worden seien. Die CBF reichte eine formelle Beschwerde beim Weltverband FIFA ein. Anzeige

Zuvor hatten sich die englischen Premier League-Klubs geweigert, Spieler in Länder abzustellen, die auf der sogenannten Roten Corona-Liste der britischen Regierung stehen. Daraufhin hatte Brasilien die Vorbereitung auf die anstehenden Spiele in der WM-Qualifikation in Südamerika ohne die Profis von der Insel begonnen. Malcolm und Claudinho waren erst am Freitag zusammen mit sieben weiteren Spielern von Brasiliens Trainer Tite berufen worden. Ebenfalls neun waren zuvor von dem England-Veto betroffen.

Brasilien trifft in der Südamerika-Qualifikation in Santiago de Chile am 2. September auf Chile, in São Paulo am 5. September auf Argentinien und in Recife am 9. September auf Peru. Der Klassiker gegen Argentinien war wegen der Corona-Pandemie im März verschoben worden.