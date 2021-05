Nordkorea schottet Nationalteam ab: Verband will WM-Quali-Spiele in Südkorea untersagen

Nordkorea will seine Nationalmannschaft nicht zu den nächsten Spielen der asiatischen Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2022 nach Südkorea reisen lassen. Ihre Behörde sei darüber informiert worden, dass Nordkoreas Verband die Asiatische Konföderation AFC in einem Schreiben über die entsprechende Absicht unterrichtet habe, sagte eine Sprecherin des Vereinigungsministeriums in Seoul am Dienstag. Das Ansteckungsrisiko angesichts der Corona-Pandemie sei zu groß, habe es zur Begründung geheißen. Anzeige

Die AFC bat den Angaben zufolge den nordkoreanischen Verband, die Entscheidung, nicht an den Spielen teilzunehmen, zu überdenken. Das Ministerium warte nun ab und beobachte die Situation, sagte die Sprecherin. Der Schritt Nordkoreas erfolgte einen Monat nach dem Beschluss des abgeschotteten Landes, keine Athleten zu den Olympischen Spielen in Tokio zu entsenden, die am 23. Juli beginnen sollen. Nordkorea hatte dies ebenfalls damit begründet, dass das Gesundheitsrisiko für die Athleten zu groß sei.

Wegen mehrmaliger Spielverlegungen in der WM-Qualifikation hatte die AFC gemeinsam mit den Mitgliedsverbänden beschlossen, dass die restlichen Zweitrunden-Spiele der acht Gruppen an „zentralisierten Spielorten“ stattfinden. Südkorea ist demnach im Juni Ausrichter der Begegnungen in der Gruppe H. In der Gruppe sind neben Süd- und Nordkorea noch Turkmenistan, der Libanon und Sri Lanka.

Nordkorea gegen Südkorea fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt