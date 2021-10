Die deutsche Nationalmannschaft bekommt es am Montag (20.45 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker verfolgen) in der WM-Qualifikation mit dem 74. der FIFA-Weltrangliste zu tun. Obwohl das DFB-Team als klarer Favorit aufläuft, blicken die Fans mit gemischten Gefühlen auf die Partie in Skopje. Der Grund: das Hinspiel. Ende März unterlag der viermalige Weltmeister, damals noch unter Bundestrainer Joachim Löw, überraschend mit 1:2 in Duisburg. Anzeige

Inzwischen hat sich im deutschen Lager einiges verändert. Nach dem Achtelfinal-Aus bei der EM gegen England trat Hansi Flick in Löws Fußstapfen - und hatte bis dato Erfolg. Dank der Siege gegen Liechtenstein (2:0), Armenien (6:0), Island (4:0) und dem 2:1-Erfolg über Rumänien am vergangenen Freitag grüßt Deutschland in der WM-Quali-Gruppe J souverän mit sechs Punkten Vorsprung auf Nordmazedonien und Armenien von der Tabellenspitze.

Sollte Flick in seinem fünften Länderspiel als Bundestrainer der fünfte Sieg gelingen, hätte man das Ticket für Katar 2022 bereits so gut wie gelöst. Patzt Armenien im Parallelspiel in Rumänien, wäre die Qualifikation auch rechnerisch unter Dach und Fach. So weit wollte der ehemalige Bayern-Coach zunächst allerdings nicht denken, sondern die Aufgabe gegen die unbequemen Nordmazedonier seriös angehen. "Es ist der nächste wichtige Schritt Richtung Weltmeisterschaft in der Katar. Wir wollen uns schnell wie möglich qualifizieren. Im Moment haben wir sechs Punkte Vorsprung. Es geht darum, dass wir am Montag in Skopje genauso eine Mentalität an den Tag legen wie heute", erklärte Flick in Hamburg nach dem Sieg gegen die Rumänen.

WM-Qualifikation: Wo läuft Nordmazedonien gegen Deutschland live im TV?

Der Privatsender RTL hat sich die Rechte an allen WM-Qualifikationsspielen der deutschen Nationalmannschaft gesichert. Somit können Fußballfans die Partie Nordmazedonien gegen Deutschland live im Free-TV verfolgen. Kommentiert wird die Partie in der Telekom-Arena (Philip II) in Skopje von Marco Hagemann und Co-Kommentator Steffen Freund, als Experte vor und nach dem Spiel fungiert Rekordweltmeister Lothar Matthäus.

Kann man Nordmazedonien gegen Deutschland auch im Livestream verfolgen?

Ja! Über das Streamingportal von RTL, TVNow, ist das WM-Qualifikationsspiel zwischen Nordmazedonien und Deutschland zu sehen. Wer also ein TVNow-Abo hat, muss sich keine Sorgen machen. Ansonsten muss ein Abonnement abgeschlossen werden.

Wie verfolge ich das Spiel Nordmazedonien gegen Deutschland im Liveticker?