Italien muss nachsitzen. Der amtierende Europameister verpasste am letzten WM-Qualifikations-Spieltag den Gruppensieg durch ein 0:0 gegen Nordirland knapp und musste den sicheren WM-Startplatz an die Schweiz abtreten. Und das war nur die Spitze des Eisbergs. In der WM-Quali überzeugte das Team von Roberto Mancini nur selten. Die "Squadra Azzurra" gewann nur eines ihrer letzten fünf Quali-Spiele und wurde seiner Favoritenrolle kaum gerecht. Sollte Italien gegen Nordmazedonien gewinnen, droht im WM-Playoff-Finale das Duell gegen Portugal. Anzeige

Nordmazedonien hat das erfolgreichste Jahr seiner Historie hinter sich. Die erste EM-Teilnahme der Verbandsgeschichte, ein Auswärtssieg in Deutschland und Platz zwei in der WM-Qualifikations-Gruppe J hinter Gruppensieger Deutschland und vor zunächst stärker eingeschätzten Rumänen, so wie WM-2018-Teilnehmer Island. Die letzten zwei Spiele gewannen die Nordmazedonier mit einem 8:1 Torverhältnis gegen Armenien (5:0) und Island (3:1). Mit dementsprechend starkem Rückenwind gehen die "Roten Löwen" in die Playoff-Partie gegen die Italiener.

Wie sehe ich das Spiel Italien gegen Nordmazedonien live im TV? Der Streamingdienst DAZN zeigt die WM-Playoff-Partie zwischen Italien und Nordmazedonien am Donnerstag (24.03.2022) live und exklusiv. Das Einzelspiel wird ab 20.45 Uhr von Carsten Fuß kommentiert. Italien gegen Nordmazedonien ist neben den anderen WM-Playoff-Partien ebenfalls in der DAZN-Konferenz (Beginn 20.25 Uhr) zu sehen. In der Konferenz kommentiert Mario Rieker.

Wird Italien gegen Nordmazedonien live im Free-TV übertragen? Nein! DAZN besitzt die Exklusivrechte für die Übertragung des WM-Playoff-Spiels Italien gegen Nordmazedonien.

Kann ich Italien gegen Nordmazedonien im Livestream verfolgen? Wenn Ihr bereits DAZN-Kunden seid, müsst Ihr euch keine Sorgen machen. Beim Streamingdienst wird es einen Livestream über die vollen 90 Minuten der Partie zwischen Italien und Nordmazedonien geben. Habt ihr kein DAZN-Abo, könnt ihr das Spiel nicht live verfolgen - Neukunden erhalten keinen Freimonat mehr. Die Monatsmitgliedschaft kostet für Neukunden 29,99 Euro, für die Jahresmitgliedschaft zahlen Interessierte ohne Abo einmalig 274,99 Euro.