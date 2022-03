Nach dem Ende einer katastrophalen WM-Gruppenphase auf Platz vier kann sich Österreich noch immer für die Weltmeisterschaft 2022 in Katar qualifizieren. Grund dafür: Die Nations League. Durch den Gruppensieg der Österreicher rückte das Team von Cheftrainer Franco Foda trotzdem in den WM-Playoffs. Jetzt ist das ÖFB-Team rund um Ex-Bayern Verteidiger David Alaba gegen Wales gefragt. Nachdem die Österreicher zuletzt zwei Pflichtspiel-Siege in Folge feiern konnten besteht immerhin Grund zur Hoffnung. Der Sieger des Playoff-Halbfinals trifft auf den Sieger des Nachholspiels Schottland gegen die Ukraine, sofern es stattfinden kann. Die Ukraine tritt wegen des russischen Angriffskriegs erst im Juni gegen Schottland an