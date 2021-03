WM-Qualifikation kompakt: Portugal vermeidet Debakel in Luxemburg – Belgien und Niederlande stark

Portugals Nationalmannschaft ist in der WM-Qualifikation knapp an einem Debakel vorbeigeschrammt: Gegen den Fußball-Zwerg aus Luxemburg gerieten die Portugiesen in Rückstand, gewannen am Ende aber noch mit 3:1 (1:1). Liverpools Diogo Jota (45.+2), Superstar Cristiano Ronaldo (50.) und Joao Palhinha (80.) drehten einen Treffer von Luxemburgs Gerson Rodrigues (30.). Nach dem zweiten Spiel, in dem Cristiano Ronaldos Siegtreffer in der Nachspielzeit nicht gegeben wurde, obwohl der Ball über der Linie war, kam der Europameister damit zumindest wieder in die Siegerstraße. Luxemburg darf sich nach dem Überraschungssieg gegen Irland freuen, das nächste Ausrufezeichen gesetzt zu haben.

