WM-Qualifikation: Rumänien gegen Deutschland live im TV und Online-Stream sehen

Den zweiten Schritt zum von Joachim Löw geforderten Neun-Punkte-Start in die WM-Qualifikation will die DFB-Auswahl am Sonntag gegen Rumänien (20.45 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker) gehen. Der Auftakt gelang der Löw-Elf mit einem souveränen 3:0 gegen Island – die ersten drei Zähler auf dem WM-Quali-Punktekonto. Nachrichten von weitaus schlechterer Natur: Bayern-Verteidiger Niklas Süle fehlt nach dem Ausfall gegen Island auch im Spiel gegen den wohl stärksten Gruppengegner. Und Löw musste den für die Europameisterschaft im Sommer eigentlich als Abwehrchef vorgesehenen Triple-Gewinner auch gleich für das dritte Länderspiel am Mittwoch gegen Nordmazedonien aus seinen Planungen streichen.

