Schweden kommt aus einem Jahr voller Höhen und Tiefen. Erst das Erreichen des EM-Achtelfinals, dann das bittere Aus gegen die Ukraine. Später zwei souveräne Siege in der WM-Quali, gefolgt von zwei torlosen Niederlagen. Nichtsdestotrotz gehen die Skandinavier als Favorit in das WM-Playoff-Spiel gegen die Tschechien. Angeführt wird das Team von der im März 2021 in die Nationalmannschaft zurückgekehrten Schweden-Legende Zlatan Ibrahimovic. Aus der Bundesliga sind Emil Forsberg von RB Leipzig sowie Branimir Hrgota und Andreas Linde von Greuther Fürth nominiert. Star-Stürmer der "Tre Kronor" ist neben "König Zlatan" Ex-BVB Stürmer Alexander Isak.

