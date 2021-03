Corona-Sorgen vor WM-Qualifikation: Wie Länderspiel-Reisen die Bundesliga-Klubs beschäftigen

Die Vereine sind in der Regel machtlos. "Ich würde jeden Spieler, den ich jetzt noch im Kader habe, am liebsten hier behalten. Aber ich glaube nicht, dass er oder ich das hinkriegen werden. Wir müssen die Spieler abstellen", sagte Bayer Leverkusens Trainer Peter Bosz. Der Niederländer gab zu, "ein bisschen Angst" zu haben, wenn die Spieler auf Reisen gehen. Die Spieler selbst äußern sich zurückhaltender. Gladbachs Nico Elvedi erklärte am Montag auf SPORTBUZZER-Nachfrage: "Ich mache mir da jetzt nicht so große Sorgen. Ich denke, wir sind da sehr gut abgesichert und in einer Blase, wo andere Leute keinen Kontakt zu uns machen. Auch wenn wir in einem Risiko-Gebiet sind."