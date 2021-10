Spanien, Portugal und Holland unter Druck: Diese Top-Nationen müssen um die WM-Qualifikation zittern

Jetzt zählt es: Die kommenden beiden Spieltage in der europäischen Qualifikation zur Weltmeisterschaft 2022 in Katar haben in einigen Gruppen bereits wegweisenden Charakter. Gleich mehrere Top-Nationalmannschaften müssen darum zittern, die kommende WM direkt zu erreichen, und sind am siebten und achten Quali-Spieltag (8. bis 12. Oktober) quasi zum Siegen verdammt. So vor allem Portugal um Superstar Cristiano Ronaldo, das die Führung der Gruppe A an Serbien verlieren könnte. Spanien, das am Sonntag das Finale der Nations League bestreitet, droht sogar ohne Beteiligung an den kommenden Quali-Spielen auf den zweiten (Playoff-) Rang zu fallen. Der SPORTBUZZER blickt auf die Nationen, die um die WM-Qualifikation zittern müssen. Anzeige

Zum Hintergrund noch eine Erklärung des etwas komplizierteren Modus der UEFA: Von den insgesamt 55 Teilnehmern qualifizieren sich nur die Gruppensieger der insgesamt zehn Gruppen direkt für das große Turnier im November und Dezember 2022. Aus den zehn Gruppenzweiten und den zwei besten Gruppensiegern der Nations League 2020/2021 (sofern die in den Quali-Gruppen nicht Erster oder Zweiter geworden sind) werden dann in Play-offs noch drei zusätzliche WM-Fahrer ermittelt.

PORTUGAL (Gruppe A): Den noch ungeschlagenen Europameister von 2016 und Hauptkonkurrent Serbien auf Rang zwei trennen drei Spieltage vor Schluss nur zwei Punkte. Der überraschend stark aufspielende Fußball-Zwerg Luxemburg könnte zum Zünglein an der Waage werden. Sowohl Serbien (9. Oktober) als auch Portugal (12. Oktober) treffen in diesem Länderspiel-Block auf den mit sechs Zählern Drittplatzierten. Am letzten Spieltag (14. November) kommt es dann zum großen Showdown der Rivalen um das direkte WM-Ticket in Portugal. Auf diesen blickt Serbien-Trainer Dragan Stojkovic schon jetzt voller Vorfreude und Selbstbewusstsein: "Hat Portugal Flügel und kann fliegen?", fragte der Coach ironisch. "Sheriff (Tiraspol; d. Red.) ging auch nach Madrid, um Real zu schlagen." Den Grundstein für eine gute Ausgangsposition im "Finale" kann Serbien um Frankfurt-Star Filip Kostic schon im Oktober legen.

SPANIEN (Gruppe B): Während die spanische Nationalmannschaft im Final Four der Nations League in Italien mit Belgien, Weltmeister Frankreich und dem Gastgeber und Europameister um den Nations-League-Titel spielt und deshalb nicht in der Quali eingreifen kann, droht in der eigenen Gruppe Ungemach: Mit zwei Siegen gegen den Kosovo (9. Oktober) und Griechenland (12. Oktober) kann Schweden, das bisher zwei Spiele weniger als die Iberer absolviert hat, die Tabellenführung übernehmen und an Spanien vorbeiziehen. Der 40 Jahre alte Schweden-Star Zlatan Ibrahimovic kann Nationaltrainer Janne Andersson weiterhin nicht helfen. Er hat sich noch nicht ausreichend von seiner Knieverletzung erholt. Ähnlich wie für Portugal könnte es auch zwischen Spanien und Schweden zu einem Finale kommen. Beide treffen am 14. November am letzten Spieltag im direkten Duell aufeinander.

ITALIEN (Gruppe C): Auch Italien könnte kampflos vom Final Four aus ansehen müssen, wie sich ein Gruppen-Konkurrent in Stellung bringt. EM-Überraschungs-Viertelfinalist Schweiz fehlen bei zwei weniger absolvierten Partien sechs Zähler auf den die Gruppe anführenden amtierenden Europameister. Mit Dreiern gegen die Fußball-Zwerge Nordirland (9. Oktober) und Litauen (12. Oktober) wären die Eidgenossen dann punktgleich mit den Italienern, die damit (trotz einer klar besseren Tordifferenz) kräftig unter Druck geraten könnten. Schließlich könnte es am vorletzten Spieltag am 12. November zu einem vorentscheidenden Duell der beiden Kontrahenten kommen. "Wahrscheinlich braucht es vier Siege für den ersten Platz. Wir haben die Qualität", sagte Schweiz-Coach Murat Yakin vor der möglichen Aufholjagd. "Im ersten Spiel (0:0; d. Red.) war Italien noch nicht ganz im Rhythmus, aber wir hatten eine gute Strategie. Italien ist das Maß aller Dinge, da kann man nur lernen davon. Aber erst müssen wir die Aufgabe gegen Nordirland und Litauen erfüllen."

HOLLAND (Gruppe G): "Ohne Holland fahr’n wir zur WM" – da war doch mal was? Genau! Die vergangene WM in Russland 2018 fand ohne den Vize-Weltmeister von 2010 und Drittplatzierten von 2014 statt. Auch die Qualifikation für das Turnier 2002 in Japan und Südkorea verpasste die Elftal und blamierte sich bis auf die Knochen. Nun soll die Quali mit dem gleichen Trainer klappen, der sie 2002 vermasselt hat: Louis van Gaal ist seit Anfang August wieder Bondscoach. Doch die stolze Fußballnation muss sich erneut zur WM zittern: Zwar führen die Holländer die Gruppe G mit 13 Punkten vor Norwegen (13, aufgrund der schlechteren Tordifferenz Zweiter) und der Türkei (11) an, einen Fehler darf sich das Van-Gaal-Team im Kampf mit dem Haaland-Team und den Türken um Neu-Coach Stefan Kuntz trotzdem nicht leisten. Und das ist gerade gegen kleinere Nationen wie Lettland (8. Oktober) und Gibraltar (11. Oktober) durchaus möglich. Am letzten Spieltag am 16. November ist ein "Finale" mit Norwegen möglich. Das Hinspiel in Oslo endete 0:0. "Man könnte meinen, dass diese niederländische Mannschaft Weltklasse ist. Aber das ist nicht der Fall", schimpfte van Gaal nach dem misslungenen Start seiner nunmehr dritten Amtszeit in Holland. Für die Quali braucht es allerdings eine Weltklasse-Leistung.



KROATIEN (Gruppe H): Dem Vize-Weltmeister von 2018 hängt noch immer die 0:1-Auftaktniederlage gegen Slowenien nach. Nur aufgrund der besseren Tordifferenz liegt Kroatien mit 13 Zählern in der Gruppe H vor Russland. Auch die Slowakei (9) und Slowenien (7) haben noch immer Außenseiter-Chancen, sich das WM-Ticket zu sichern. Vieles deutet jedoch auf einen Zweikampf zwischen Russland und Kroatien hin. Auch hier hat die UEFA mit dem Spielplan alles richtig gemacht: Die beiden Top-Nationen treffen am letzten Spieltag am 14. November direkt aufeinander. Mit Spielen auf Zypern, gegen die Slowakei und Underdog Malta hat Kroatien bis dahin jedoch das etwas leichtere Restprogramm als die "Sbornaja", die neben Zypern und der Slowakei auch noch gegen Slowenien antreten muss.