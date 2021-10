Erste WM-Tickets winken: Wer sich diese Woche für Katar 2022 qualifizieren kann – und wie

Die WM-Qualifikation in Europa geht in die entscheidende Phase. Während der laufenden Länderspielphase haben dennoch erst drei Nationen die Möglichkeit, sich sicher für die Endrunde in Katar 2022 qualifizieren. Anzeige

Den Anfang könnten am Montagabend Deutschland und Belgien machen. Das DFB-Team braucht dafür nach dem Erfolg gegen Rumänien (2:1) einen eigenen Sieg gegen Nordmazedonien (20.45 Uhr/RTL) und die Hilfe der Konkurrenz. Wenn im Parallelspiel Armenien nicht gegen Rumänien gewinnt, hat das Team von Bundestrainer Hansi Flick das WM-Ticket sicher.

Belgien könnte sich kampflos für WM qualifizieren

Die Belgier, die wegen der Teilnahme am Final-Turnier der Nations League am Montag selbst gar nicht im Einsatz sind, könnten derweil auf dem heimischen Sofa die erfolgreiche Qualifikation feiern. Das wäre der Fall, wenn Wales gegen Estland nicht gewinnt (20.45 Uhr/DAZN).

Am Dienstag hat dann Dänemark alles selbst in der Hand. Mit einem Sieg gegen Österreich (20.45 Uhr/DAZN) wären die Skandinavier im kommenden Jahr in Katar dabei. Verliert Schottland im Parallelspiel auf den Färöer Inseln, könnten sich die Dänen sogar selbst eine Niederlage leisten. Bei einem Remis von Schottland bräuchte Dänemark auch mindestens einen Punkt.