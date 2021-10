Nach gelöstem WM-Ticket: DFB-Direktor Oliver Bierhoff sieht Nationalteam "an einem guten Punkt"

DFB-Direktor Oliver Bierhoff ist "sehr stolz", dass sich die Deutsche Nationalmannschaft als weltweit erstes Team neben dem gesetzten Gastgeber Katar für die WM 2022 qualifiziert hat. "Wir sind an einem guten Punkt", sagte der 53 Jahre alte Bierhoff nach dem 4:0 am Montagabend in Skopje gegen Nordmazedonien, mit dem sich Deutschland Platz eins in Gruppe J vorzeitig sicherte.

