Erst vor kurzem gab der türkische Verband die Verpflichtung des ehemaligen U21-Coaches Stefan Kuntz bekannt. Nach zwei Europameistertiteln mit dem DFB-Nachwuchs war es für den 58-Jährigen nun an der Zeit, den nächsten Schritt zu gehen. Ganz unbekannt ist ihm die Türkei allerdings nicht. Als Spieler trug Kuntz bereits das Trikot von Besiktas Istanbul. Nun wartet am 7. Spieltag der WM-Qualifikation Norwegen auf die Türkei. Mit elf Punkten steht man hinter der Niederlande und Norwegen auf dem dritten Platz. Noch ist nichts verloren im Kampf um die Tabellenspitze. Denn nur der Gruppenerste qualifiziert sich direkt für die Weltmeisterschaft in Katar.

Anzeige